Con una splendida giornata primaverile il Civitavecchia Rugby Centumcellae segue il percorso positivo e batte il Paganica dominando gli abruzzesi in entrambi i tempi. Nonostante un buon gioco alla mano i biancorossi trascinati da un super Perotti, ha realizzato 19 punti su 22 con calci di punizione ed addirittura due drop, battono i rossoneri. Il primo tempo si è concluso con i civitavecchiesi in vantaggio per 16-7, da segnalare una meta tecnica dei biancorossi al 27’ della prima frazione di gioco. I rossoneri hanno provato a scardinare centrocampo e difesa avversaria ma non sono riusciti a fare punti, solo con un ottimo intercetto dovuto ad una disattenzione dell’estremo biancorosso sono andati a meta poi trasformata. Da segnalare il pienone dei tifosi, circa seicento in totale, in numero maggiore del Paganica che si sono recati a vedere l’incontro. Il secondo tempo è una fotocopia del primo, anche se all’inizio della ripresa i rossoneri vanno a punteggio con un calcio, il Civitavecchia risponde con un altro calcio, poi di nuovo i rossoneri accorciano per 19-13. Un drop da quasi centrocampo di Perotti porta di nuovo a distanza di break ma accorcia le distanze il Paganica per il 22-16. La partita si conclude senza altri scossoni e porta nel sacco del punteggio della classifica altri 4 punti al Civitavecchia e 1 punto al Paganica che con il punteggio di 31 punti totali è salvo dalla retrocessione. Da segnalare un infortunio importante all’ala biancorossa Alessio Scotti a cui tutto il roster e la grande famiglia biancorossa augurano una pronta guarigione.

Umberto De Nisi, head coach del Crc, si ritiene soddisfatto e senza voce ha incitato i suoi per tutta la partita: «Oggi la squadra è stata unita lucida e organizzata per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo un po’ di disorganizzazione ha creato confusione e qualche errore di troppo. Sono abbastanza soddisfatto dei miei ragazzi, continueremo sempre a lavorare per affinare ogni punto del piano di gioco. La giornata è stata emozionante e coinvolgente. Abbiamo assistito a una consegna maglie “speciale” che sicuramente segna l’inizio di una bella tradizione. Un in bocca a lupo al nostro Scotti, lo aspettiamo presto in campo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA