Il destino nelle proprie mani per la Sorianese che come ha sentenziato il suo tecnico Del Canuto è attesa da nove battaglie e che guarda tutti dall’alto in basso grazie al + 1 sull’’Urbetevere, al + 4 sulla coppia Tolfa e Palocco (che devono ancora riposare) e al + 8 sul Santa Marinella. Oggi la prima “battaglia” sul campo del Canale Monterano, penultimo in classifica e che cerca i punti per disputare quantomeno i playout. Si rischia di giocare su un campo reso pesante dalla pioggia che potrebbe diminuire il gap tecnico ma Sorianese motivatissima e che pur volendo fare affidamento sulle proprie forze guarda anche alle rivali con la prima inseguitrice Urbetevere che alle 15 giocherà sul terreno di un Tarquinia in grande spolvero e risalita e che non si vuole fermare dopo sei risultati utili che gli hanno permesso di fare un bel balzo in avanti in classifica. Alle 11 match casalingo per il Palocco contro l’Ostiense e per il Tolfa in azione sul terreno della cenerentola Castel Sant’ Elia per la quale al momento la salvezza è diventato un miraggio. Impegni mattutini alle 11 anche per il Pescia che gioca a Cerveteri, il team di Micheli cerca la continuità alla vittoria con il Castel Sant’Elia e per il quasi tranquillo Ronciglione United di mister Di Stefano che ospita il Borgo Palidoro con la voglia di incamerare altri tre punti nel fortino di casa e lasciare a debita distanza le compagini che rischiano di restare coinvolte nell’ampia zona playout. Queste le restanti gare della 26esima giornata tutte in programma alle ore 11: Duepigreco Roma-Parioli e Santa Marinella-Fregene Maccarese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA