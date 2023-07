Il Trofeo delle Regioni 2023, si è concluso sabato scorso a Campobasso con una grande vittoria della selezione femminile del Lazio che si è imposta al quinto set sulla Lombardia vincitrice delle ultime edizioni.

Un titolo che omaggia anche Civitavecchia grazie alla partecipazione del libero Sofia Giulì che fa parte parte della Pallavolo Civitavecchia. Il libero classe 2008, reduce da una ottima annata in serie B2 con la Civitalad, è senz’altro una promessa del vivaio rossoblù per la soddisfazione del presidente Marina Pergolesi: «Il roster del Lazio è formato per 11/14 da atlete provenienti da società molto strutturate come VolleyRò e Volley Friends. La nostra Giulì ha dimostrato molto carattere e se continua ad impegnarsi così ha la linea tracciata. È stata una settimana di sport molto intensa e siamo stati accolti molto bene a Campobasso, una bella esperienza».

Un po’ meno fortunato il cammino nella selezione maschile di Gianluca Galano che per pochissimo non è stato selezionato per il Trofeo delle Regioni.

«Ora ci godiamo il momento e festeggiando i 60 anni di attività dell’Asp nell’attesa di importanti novità che comunicheremo a breve» conclude il presidente rossoblu.

