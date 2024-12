Doppio impegno per le formazioni della Cv Skating di hockey in line, impegnate in importanti partite.

La serie B, targata TecnoAlt, giocherà sabato alle ore 20 in casa del fanalino di coda Mammuth Roma: in caso di successo sarà ipotecato il quarto posto e l'accesso ai play off, seppur in semifinale molto probabilmente i civitavecchiesi dovranno vedersela con la corazzata Vicenza. Tante le assenze fra le fila dei nerazzurri, sia per gli impegni in contemporanea di Coppa Italia under 18 elite, sia per motivi personali di altri atleti.

«È una sfida che non dobbiamo sottovalutare - afferma il presidente Valentini, per l'occasione anche allenatore (Gavazzi sarà in panchina con la Under 18) - perchè il campo dei Mammuth è ostico, limita le nostre caratteristiche ed è comunque un derby laziale, quindi gli avversari daranno il 110% . Sulla carta la partita non ha storia ma dovremo essere bravi noi a renderla facile: sarà importante entrare in campo concentrati».

Questi i convocati: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Ravi Mercuri, Marco Stefani, Michelangelo Tranquilli, Emanuel Serrano, Alessio Galli, Alfonso Jerez. Allenatore: Riccardo Valentini.

Trasferta importante invece per la formazione under 18 elite, targata Pizzeria Red Carpet: sabato e domenica in quel di Cittadella i civitavecchiesi guidati da coach Gavazzi si giocheranno il trofeo di categoria. Alle ore 19 del sabato sfida alla vincente fra Cittadella ed Empoli (i civitavecchiesi in quanto primi nel girone accedono direttamente alle semifinali). Poi alla domenica le finali per il primo o terzo posto, a seconda di come sarà andata la semifinale.

«I ragazzi sono forti e si allenano bene, possiamo vincere - afferma Valentini - ma gli avversari sono comunque molto bravi ed ostici, non sarà di certo una passeggiata. Per conquistare il trofeo serviranno due ottime partite da parte di tutti e di certo gli avversari non staranno a guardare. Ci saranno team abituati all'alto livello come Milano e Asiago ma anche realtà consolidate nel giro della A come Cittadella. Andiamo a giocarcela, chissà che non arrivi un altro trofeo».

I convocati: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Bernardo e Ruggero Meconi, Daniele Ceccotti, Emanuele Scotti, Manuel Carannante, Leonardo Pistola, Luis Tuduran, Leandro Galioto, Francesco Taglioni, Emanuel Mendola, Mattia Cesarini, Gloria Padovan. Allenatrice: Martina Gavazzi.

