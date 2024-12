Ristrutturazione e rivoluzione, almeno così sembra.

Non stiamo parlando del roster che comporranno gli Snipers TecnoAlt per il futuro, ma del campionato che si troveranno ad affrontare per la stagione 2024-25.

Infatti dopo anni di numeri bassissimi nelle iscrizioni, la Fisr ha deciso di dare una svolta, per evitare tornei poco interessanti, come accaduto soprattutto nell’ultimo anno, con sole cinque squadre iscritte, torneo di doppia andata e doppio ritorno, e soprattutto il fatto che sia stato inserimento il Vicenza, che praticamente aveva vinto lo Scudetto lo scorso anno anche se con i vecchi Diavoli, rendendo così apatico un campionato che vedeva quasi già designata la formazione che si sarebbe accaparrata il posto valido per la serie D.

La Fisr ha deciso di unire in un solo torneo serie B e serie C. Verranno formati quattro gironi per la prima fase, con le prime due di ogni raggruppamento che accederanno alla seconda fase, che sarà chiamata “serie B”.

Da qui usciranno fuori le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four, che si disputerà tutta in un weekend, con un posto a disposizione per la serie A. Quindi più partite e meno trasferte lunghe per il quintetto di Martina Gavazzi nella nuova avventura.

