Non si ferma l'inarrestabile corsa delle Sniperine CRT che in quel di Milano domenica scorsa vincono entrambe le partite del proprio campionato. Le ragazze di capitan Novelli battono dapprima 4-1 il Ferrara Warriors ed a seguire 2-0 l'Hc Milano. Il primo posto in classifica è sempre più saldo con 6 vittorie su 6 incontri disputati fin qui. Nella prima gara, dopo un batti e ribatti iniziale che porta il match subito sul 2-1, la gara si fa combattuta ma le CRT riescono a non mettere mai il risultato in pericolo, dando spazio alle proprie giovanissime nei minuti finali. Nella seconda gara è una rete di Padovan a sbloccare l'inerzia del match anche se le civitavecchiesi più che rischiare il pareggio sfiorano a più riprese la rete del 2-0 che arriva nel finale dalla stecca di Raia. Proprio la giovanissima Gloria Padovan commenta il doppio successo: «Sono molto contenta che anche questa domenica ci siamo aggiudicate due vittorie su due la prima contro il Ferrara e soprattutto la seconda in casa del Milano contro le campionesse d'Italia in carica. Abbiamo giocato molto bene creando molte azioni e concedendo molto poco alle nostre avversarie in difesa, tutte le giocatrici che si sono alternate in campo hanno dato il loro massimo e hanno contribuito a queste due vittorie. Giocando insieme stiamo trovando sempre più affiatamento. Continueremo a impegnarci e ad allenarci per le prossime partite soprattutto per la finale di Coppa Italia dell'11 febbraio». Le presenti: Eugenia Pompanin, Francesca Borgi, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Laura Giannini, Gloria Padovan, Aurora De Fazi, Martina Mori, Martina Succi, Vanessa Moretti, Desirè Capodimonte. Allenatore: Riccardo Valentini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA