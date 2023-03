Sport

Snc, Marco Pagliarini è il nuovo presidente

NUOTO E PALLANUOTO. Dopo le dimissioni di Roberto D’Ottavio, rassegnate subito dopo la nomina di assessore ai Lavori Pubblici, cambia lo scenario. L’ormai ex patron rossoceleste è fuori dai giochi. Per lui termina un’era durata diciassette anni, era il 2002 quando assunse la massima carica della società con più di 60 anni di storia oggi militante in serie A2. Il CdA resta invariato, Simone Feoli continuerà a rivestire il ruolo di vicepresidente: «Al momento non attueremo nessuna modifica»