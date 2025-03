Nonostante il pareggio amaro nel precedente turno con la Polisportiva Canarini per 1-1, la corsa scudetto del Fregene Maccarese passa soprattutto per questo turno infrasettimanale del girone C di Promozione. La giornata, la 26esima che andrà in scena vedrà alle ore 15 di domani lo scontro al vertice contro la capolista Pro Calcio Tor Sapienza. Quest’ultima, corazzata che ricopre la prima posizione in classifica, nelle ultime giornate ha perso qualche punto per strada e ha permesso ai biancorossi - secondi - di portarsi da loro addirittura a -4 punti di distacco. Nonostante comunque una buona prova maturata nel recente fine settimana, con il successo interno ottenuto ai danni del Velletri, sconfitto con un rotondo 3-0 finale.

