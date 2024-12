Il quadro sul girone A di Promozione dopo la 27esima giornata che ha sorriso alla grande alla capolista Sorianese alla sua settima vittoria consecutiva con l’1-0 contro il Palocco, 19esimo successo stagionale. Vola la truppa cimina di mister Del Canuto per la gioia dei suoi sempre più numerosi e scatenati tifosi e porta a +4 il vantaggio sulle inseguitrici con l’Urbetevere, battuta in casa dalla DuepigrecoRoma e raggiunta sulla seconda piazza dal Tolfa che si è imposto per 3-2 con il Città di Cerveteri. Tolfa che ha però una gara in più disputata dovendo osservare il riposo nel girone di ritorno. Match winner in Sorianese-Palocco è stato Oriolesi e capolista che si è dimostrata sempre più matura e decisa per puntare al trionfo finale.

Per il resto tra le altre provinciali il passo da gigante lo ha compiuto il Pescia Romana che balza al sesto posto battendo per 2-0 un Ronciglione United in difficoltà ma ancora con un buon margine sui rischi di venire coinvolto nell’ampia zona dei playout dove la situazione si evolve di domenica in domenica a seconda dei risultati di chi staziona tra decimo e quindicesimo posto. Giornata di magra per il Tarquinia Calcio battuto per 2-0 dall’Ostiense e vittorie cariche di orgoglio per i fanalini di coda Canale Monterano e Castel Sant’Elia che hanno vinto rispettivamente per 3-2 sul terreno dell’Ostiantica e per 5-0 in trasferta contro il Parioli. Le loro situazioni restano però disperate sportivamente parlando visto che restano ancora molto staccate da chi è nella griglia dei playout e poi dopo a farle fuori ci sarebbe la forbice dei 9 punti per l’eventuale disputa degli spareggi salvezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA