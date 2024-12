Tantissimi cittadini, tra cui numerosi bambini e ragazzi, hanno colorato la Marina per l’ottava edizione di Sport in Piazza, il classico evento di settembre che permette alle società sportive locali di poter far conoscere le proprie attività, portando così aria fresca, dal punto di vista dei numeri dei tesserati e non solo, a tante associazioni sportive che negli ultimi anni hanno avuto tantissime difficoltà a portare avanti il loro credo. Sport in Piazza si è confermata anche questa volta un successo, con oltre 30 società sportive, e non solo, che hanno dato la loro adesione alla richiesta giunta dall’amministrazione comunale. Questo è anche un segno che le varie fazioni che si alternano al governo della città hanno preso a cuore questa iniziativa, evitando, come spesso accade, che alcuni eventi importanti vengano dispersi e, magari, ricreati da capo solo per fare un dispetto agli avversari politici. Ovviamente far funzionare tutto non è affatto semplice, in quanto Civitavecchia ha una miriade di società nelle più disparate discipline, quindi far conciliare il tutto non è affatto un compito semplice. C’è anche un piccolo peccato perché, come accaduto spesso anche negli anni passati, ci sono alcune mancanze. Ad esempio non era presente nessuna società di calcio e di pallanuoto, che sono gli sport più conosciuti in città. Out anche gli sport in bicicletta e l’atletica, mentre il basket era rappresentato solo da una società di Santa Marinella. Inoltre c’è stata la sensazione che qualche società sportiva abbia fatto qualcosa in meno rispetto agli anni scorsi oppure che non si sia organizzata per avvicinare al meglio i tanti ragazzi che stavano giungendo alla Marina.

«Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato - ha dichiarato il delegato allo Sport Patrizio Pacifico - e contribuito a rendere la giornata di Settembre Sport… In piazza 2024 un successo indimenticabile. Dalle associazioni sportive agli atleti, dai volontari al pubblico e soprattutto un enorme grazie all’Ufficio Sport per il grande lavoro organizzativo e burocratico: ognuno di voi ha dato il massimo, rendendo questa manifestazione un vero momento di sport, inclusione e crescita per la nostra comunità. Abbiamo aperto la giornata con la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità, seguita da ore di dimostrazioni sportive e attività coinvolgenti che hanno unito giovani e meno giovani in un grande abbraccio di passione e dedizione. Il toccante tributo in memoria di Antonio Parisi ha concluso la giornata, ricordandoci il vero valore dello sport. Il vostro contributo è stato fondamentale e sono grato a ciascuno di voi. Grazie ancora per il vostro supporto e per aver condiviso con noi questa bellissima giornata. Continuiamo insieme su questa strada, perché lo sport è davvero il cuore pulsante della nostra comunità».

