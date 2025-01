QUI SERIE C1. Fare risultato per continuare la caccia all’obiettivo playoff. Con questo chiaro intento la Futsal Academy giocherà domani alle 15 sul campo della Vigor Perconti, a Roma, per il campionato di Serie C1. La squadra di Vincenzo Di Gabriele sembra lanciatissima, dopo aver inanellato una vittoria dopo l’altra, con il rendimento casalingo che è addirittura sulla stessa lunghezza d’onda de La Pisana, la squadra che sta ampiamente dominando il campionato e che ha estromesso dalla Coppa Italia proprio Mori e compagni. E lo stesso Mori non sarà in campo, in questo ha rimediato una giornata di squalifica dal giudice sportivo. Problemi anche per Lopez, che si è infortunato nel corso della sfida contro il Bracelli, a causa di un problema muscolare, e non si è allenato per tutta la settimana. Mister Di Gabriele ha deciso, comunque, di portarlo in panchina e potrebbe utilizzarlo all’evenienza. La classifica ora sorride alla Futsal Academy, che in classifica è terza, a -1 dalla seconda piazza, nelle mani del Cecchina, e a pari merito con la Lidense. Dietro inseguono ben cinque squadre, nel raggio di tre lunghezze, e tra queste c’è proprio la Vigor Perconti.

«Il capitano sarà Andrea Giocondo - dichiara mister Vincenzo Di Gabriele - che sono sicuro che farà, come la scorsa settimana, una grande gara. Abbiamo una partita da dentro o fuori e dobbiamo vincerla per restare lì dove siamo. Affrontiamo la miglior difesa del girone, ma ci siamo allenati al massimo e i ragazzi sanno quanto sarà dura portare a casa il risultato».

Sarà un sabato di campionato anche per il Santa Severa, di scena nella tana amica dell’Uliveto per affrontare il Ciampino, con prime azioni a partire dalle 15. Ormai il tormentone è lo stesso da tante settimane, il quintetto di David Dell’Università è sempre a caccia dei primi punti stagionali.

QUI SERIE C2. Scendendo nel quadro della prima giornata del campionato di Serie C2, il calendario ci indica un’altra gara casalinga per l’Atletico Civitavecchia, chiamato ad un pronto riscatto domani alle 15 al San Liborio Stadium per la gara contro il Progetto Futsal, squadra d’alto cabotaggio sconfitta a domicilio nello scontro che aprì il campionato. Ma la vigilia dell’incontro del quintetto di Simone Tangini è scossa dalle decisioni del giudice sportivo dopo la difficile partita contro il Fabrica.

Infatti la sentenza è stata molto dura nei confronti del club civitavecchiese: 500 euro di multa per espressioni ingiuriose e minacciose da parte del pubblico nei confronti dell’arbitro e di due giocatori avversari. Quattro giornate di squalifica per Maggi, reo “di aver pestato con violenza la mano dell’avversario e di aver tentato di colpirlo successivamente con la testa”.

«Esprimiamo dissenso per le decisioni del giudice sportivo - affermano dall’Atletico - vediamo troppo accanimento nei nostri confronti. Non è stata la partita che è stata raccontata nel referto: c’è sempre l’agonismo, ma la gara si è svolta nel segno della correttezza da parte di entrambe le squadre. L’arbitro ha potuto lasciare l’impianto senza problemi al termine dell’incontro e non ha chiesto l’intervento della forza pubblica, a dimostrare il loro atteggiamento non oltraggioso. Sono state prese decisioni pesanti, considerato il fatto che incontravamo una squadra e una società amica. Anche i nostri avversari del Fabrica possono confermare ciò che diciamo, visto che esprimiamo sempre cordialità alle squadre avversarie e agli arbitri. In 16 anni che facciamo agonismo questi episodi non si erano mai verificati e non c’era mai stata una mano così pesante. Siamo la squadra più “anziana” della città e siamo rispettati da tutti. Ricordiamo che abbiamo 150 tesserati e che svolgiamo partite in tutto il Lazio, senza mai problemi. Per cui faremo sentire la nostra voce e faremo tutto ciò che possiamo per difenderci e chiedere, quantomeno, una riduzione delle sanzioni, sia a livello che economico, che per quanto riguarda Maggi, ricorrendo alla giustizia sportiva. È un atto doveroso. Ci riserviamo di avviare un’azione legale per quanto è stato scritto e refertato dall’arbitro. Non capiamo per nulla queste decisioni. Stiamo anche valutando altri provvedimenti nel caso non venissero ascoltata la nostra voce, come la possibilità di giocare le partite interne a porte chiuse e, addirittura, il ritiro della squadra dal campionato, se dovessero accadere altri fatti del genere».

Ancora una gara lontana dal Tamagnini per il Quartiere Campo Oro, che domani alle 18 sarà ospite del Vallerano a Roma. Una gara per nulla semplice per la squadra di Umberto Di Maio, che affronta la seconda forza del girone B. Ma per poter sperare di avvicinare le posizioni che contano, è necessario fare punti e togliere sicurezze a chi attualmente risiede nelle piazze che vorrebbe occupare il team civitavecchiese. Gli ultimi tempi sono andati bene per il Qco, così come accaduto in Coppa Lazio, ma quanto fatto finora può essere vanificato se la striscia positiva non proseguirà nelle prossime settimane. Intanto in città comincia ad impazzare la febbre per il derby tra Atletico e Quartiere Campo Oro, previsto per il prossimo mercoledì 29 gennaio a San Liborio. Da ambedue le parti, ovviamente, il pensiero è solo alle gare del prossimo futuro, ma è chiaro che un pensierino per l’incontro che potrebbe dare una bella smussata ai destini delle due contendenti, ci sarà sicuramente stato. Tornando alle questioni odierne del Quartiere Campo Oro, si segnala la situazione di Mancini e Pernelli, che stanno recuperando da alcuni problemi fisici e non si presenteranno al meglio della forma, avendo svolto solamente un allenamento nel corso della settimana. In dubbio il febbricitante Persi.

«Ci attende una partita tosta - commenta mister Umberto Di Maio del Qco - affrontiamo la seconda in classifica, dal punto di vista dell'esperienza forse la migliore, ha giocatori di categoria superiore. Noi stiamo bene ed andremo là per giocarcela, senza pressioni. Abbiamo tutto il girone di ritorno a disposizione. Siamo concentrati e determinati».

