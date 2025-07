La Divisione Calcio a 5 ha reso noti i i numeri delle domande di ammissione relative ai campionati nazionali, maschili e femminili, della stagione 2025/2026. Le suddette domande sono state trasmesse dalla Divisione alla Co.Vi.So.D., la quale, entro il termine di domani, venerdì 18 luglio, esaminerà la documentazione prodotta e comunicherà alle società l’esito dell’istruttoria. Le Società le cui richieste abbiano ricevuto esito negativo dalla Co.Vi.So.D. potranno presentare ricorso entro il termine perentorio di martedì 22 luglio. La Co.Vi.So.D. provvederà ad inviare alla Lnd il parere in merito ai ricorsi ricevuti entro venerdì 25 luglio 2025. La Lnd provvederà a pubblicare il relativo comunicato ufficiale successivamente alla riunione del consiglio direttivo Lnd. La Divisione Calcio a 5 all’esito delle procedure Co.Vi.So.D. provvederà a definire i ripescaggi, gli organici e i gironi al termine della riunione del consiglio direttivo.

ECCO I NUMERI DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE. Serie A: 16 società aventi diritto; Serie A2 Elite: 27 società aventi diritto (di cui una domanda di ripescaggio in A); Serie A2: 45 società aventi diritto (di cui due domande di ripescaggio in Serie A2 Elite); Serie B: 87 società aventi diritto (di cui due domande di ripescaggio in A2); Serie A femminile: 12 società aventi diritto; Serie B femminile: 38 società aventi diritto. In Serie B hanno richiesto il ripescaggio 7 società dei campionati regionali. In Serie B femminile hanno richiesto il ripescaggio 2 società dei campionati regionali. Nessun problema per le due compagini viterbesi con l’Active Network Viterbo iscritta al campionato di Serie A e il Real Fabrica pronto per la sua prima partecipazione alla Serie A2 Elite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA