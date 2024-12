La stagione 2024/2025 della Serie A promette di essere un'annata imperdibile per gli appassionati di calcio. Con i nuovi accordi di trasmissione, i tifosi italiani e internazionali avranno molte opzioni per seguire le partite del campionato italiano, sia tramite la televisione tradizionale che attraverso piattaforme di streaming innovative. I due principali detentori dei diritti di trasmissione sono DAZN e Sky, che offrono una vasta gamma di pacchetti e modalità di abbonamento.

DAZN: l’offerta più completa

DAZN continua a essere uno dei principali attori nel panorama della trasmissione sportiva in Italia. Detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, offrendo un'esperienza completamente digitale e flessibile.

DAZN offre diversi piani di abbonamento per soddisfare le esigenze dei suoi utenti: l’abbonamento mensile permette di accedere a tutti i contenuti senza impegno a lungo termine. È ideale per chi vuole provare il servizio o guardare il campionato solo per alcuni mesi. L’abbonamento annuale offre un prezzo ridotto rispetto al mensile, con l'obbligo di sottoscrivere un impegno di un anno. Questo pacchetto è perfetto per i veri appassionati che non vogliono perdersi nessuna partita. Il pacchetto DAZN Plus include l'accesso a più dispositivi contemporaneamente, rendendolo la scelta ideale per famiglie o gruppi di amici che desiderano condividere l'abbonamento.

Sky: innovazione e tradizione

Sky è un nome storico nel panorama delle trasmissioni televisive italiane e continua a svolgere un ruolo fondamentale nella copertura della Serie A. Con un mix di canali satellitari e servizi di streaming, Sky offre un'esperienza completa e di alta qualità.

Sky trasmette tre partite a giornata, tra cui molti dei big match della stagione, grazie a un nuovo accordo che ha aumentato il numero di partite di alto profilo in esclusiva rispetto agli anni precedenti. Questo significa che i tifosi possono aspettarsi di vedere molti più incontri cruciali su Sky rispetto al passato. Le partite di Sky sono disponibili sui canali tradizionali come Sky Sport Serie A e su Sky Calcio. Inoltre, gli abbonati possono utilizzare il servizio Sky Go per lo streaming su dispositivi mobili, e NOW, il servizio di streaming online di Sky, che offre flessibilità per chi preferisce non sottoscrivere un abbonamento a lungo termine.

Sky propone vari pacchetti di abbonamento che includono la Serie A. Sky Calcio è il pacchetto principale per gli appassionati di calcio, che include tutte le partite disponibili sui canali Sky. Il pacchetto Sport include non solo il calcio, ma anche una vasta gamma di altri sport, come Formula 1, tennis e basket. NOW Sport Pass offre la possibilità di accedere ai contenuti sportivi senza la necessità di un abbonamento Sky tradizionale, con opzioni giornaliere, settimanali e mensili. Sky, inoltre, è noto per le sue promozioni periodiche, che spesso includono sconti per nuovi abbonati o per chi desidera ampliare il proprio pacchetto esistente.

Sky continua a investire in tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza di visione. La maggior parte delle partite è disponibile in HD, e il 4K è una realtà per molti degli incontri di punta, offrendo una qualità d'immagine eccezionale. Inoltre, grazie alla funzionalità di registrazione e replay, gli utenti possono rivedere le azioni salienti quando vogliono.

In sintesi, la stagione 2024/2025 della Serie A offre molte opzioni per gli appassionati che desiderano seguire le partite, grazie alle offerte di DAZN e Sky. Che si preferisca lo streaming su dispositivi digitali o la tradizione della televisione satellitare, le possibilità sono ampie e variegate. Con le innovazioni tecnologiche e le nuove modalità di abbonamento, ogni tifoso potrà trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, godendo di un'esperienza visiva di alta qualità.