Una bella notizia è arrivata in casa Nautilus lunedì mattina. Serena Vannicola, giovanissima atleta del vivaio che gioca sia in porta che in attacco, è stata convocata con la rappresentativa della Regione Lazio al Trofeo delle Regioni di pallanuoto femminile giovanile, che si svolgerà ad Ostia dal 27 al 30 marzo. Già lo scorso anno la Nautilus aveva partecipato con Puppi, Pirone e Ballanti, e quest'anno con Vannicola conferma la propria presenza alle attività di selezione giovanile regionali. Grandissimo orgoglio per tutta la Nautilus che, dopo momenti difficili, continua a tenere alto il capo grazie alla strepitosa vittoria della A2 contro Volturno e la convocazione di Serena Vannicola. Alla giovanissima atleta va il più caloroso in bocca al lupo da parte di tutta la società ASD Nautilus Civitavecchia.

