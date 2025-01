Grandissima prestazione interna dei ragazzi di mister Fracassa, che al “Fronti” si sbarazzano della Pescatori Ostia con il risultato di 6-0 e rafforzano la loro leadership nel girone A del campionato di Promozione. I tirrenici non hanno incontrato eccessive difficoltà nell’avere la meglio su una squadra che, nei primi dieci minuti di partita, ha mostrato un’ottima intelaiatura di gioco, ma una volta subìto il gol al 13’ del primo tempo, si è letteralmente liquefatta. Ma contro il Santa Marinella visto oggi non ce n’era per nessuno. Gallitano e compagni hanno dato vita ad una gara gagliarda, creando molte occasioni da gol, oltre a quelle portate a conclusione. Grazie al contemporaneo pareggio dell’Ostiantica, seconda forza del campionato sul campo del Borgo Palidoro, i rossoblu ora mantengono la testa della classifica con quattro punti di vantaggio sulla stessa Ostiantica e sul Grifone Gialloverde. Diventa dunque fondamentale la trasferta di domenica prossima, quando i tirrenici viaggeranno alla volta di Capranica, mentre il Grifone dovrà osservare un turno di riposo. Comunque, se il team caro al presidente Sanfilippo dovesse continuare ad esternare prestazioni di questo livello, le possibilità per tentare il salto di categoria aumenterebbero notevolmente.

LA CRONACA. Quella contro la Pescatori Ostia è stata una prova di forza per Tabarini e compagni. In vantaggio al 13’ del primo tempo con Cerroni, i tirrenici hanno arrotondato il punteggio con un eurogol di Trincia, che da posizione decentrata nei pressi del limite dell’area di rigore, lascia partire un siluro aria-aria che si insacca sul lato opposto. Un minuto dopo è Tabarini a mancare una facile occasione a porta vuota, dopo aver saltato il portiere, ma sulla linea di porta Marchetti sventa l’opportunità. Poco dopo è Cerroni in mischia a colpire la traversa. Nella ripresa la Pescatori crolla. Poco avvezzi a subire tante reti, gli ospiti rispondono con un gioco troppo agonistico tanto che a farne le spese è Tiberi, che viene espulso dal direttore di gara. Al 13’ Tabarini da calcio di punizione dai 40 metri confeziona una prodezza balistica che inganna il portiere Spezzi e finisce nel sacco. Sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa segnano il quinto gol con Trincia (che con questa doppietta si porta in testa alla classifica dei cannonieri con 12 gol) e un minuto dopo è il neo entrato Brutti a realizzare la sesta rete con un gol segnato a tu per tu con il portiere.

LE PAROLE DEL TECNICO FRACASSA. «Oggi i ragazzi hanno interpretato alla grande la partita con la Pescatori - commenta mister Fracassa - nonostante gli avversari si siano dimostrati squadra solida, molto strutturata fisicamente. Abbiamo mostrato una grande forza a livello mentale, anche perché la vittoria di domenica scorsa contro il Palocco ci ha dato tanta consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo visto il meglio che il settore offensivo può offrire: Trincia, Cerroni, Tabarini e poi nel secondo tempo Brutti, sono andati tutti in rete. Questo è molto importante per un allenatore. A livello tattico abbiamo fatto una gara molto determinata dove l'obiettivo era giocare in ampiezza, perché loro facevano molta densità a centrocampo, quindi abbiamo cercato di irrompere sulle corsie esterne. Infatti, con Trincia sulla destra e Gaudenzi sulla sinistra, siamo arrivati in area molte volte, per mettere poi al centro per Cerroni e Tabarini. Ne è uscita una vittoria con un punteggio importante, una vittoria autoritaria che ci ha fatto guadagnare due punti sull'Ostiantica che ha pareggiato a Palidoro ed abbiamo quattro punti di vantaggio sulle due seconde. È un buon momento e quello che non dobbiamo fare assolutamente ora, è pensare di essere appagati. Una squadra che vuole arrivare a dama, che ha fame di calcio, non deve mai essere appagata, non deve cadere in questa trappola, anzi, deve continuare a lavorare ancora più forte perché ogni volta che le avversarie giocheranno contro di noi, faranno di tutto per fermarci. Quindi questa settimana sarà fondamentale per preparare al meglio la trasferta di Capranica perché è un'ottima squadra».

