VITERBO - Gironi A e B di Seconda Categoria dove militano le formazioni viterbesi decisamente all’insegna dell’equilibrio. La conferma nel girone A è arrivata dalle gare dell’ottava giornata dove si sono registrati ben cinque pareggi nei sei confronti in programma.

E’ finito 1-1 il big match tra l’Aurora Querciaiola e la Vigor Aquapendente con la prima che resta al comando ma che non ha saputo approfittare del fattore campo nel turno in cui riposava l’inseguitrice Pro Ala Canino. Ma andamento lento anche per le altre con il Gradoli che ha perso sul campo dell’ex fanalino di coda solitario Robur Tevere al suo primo successo in quella che di fatto è stata l’unica vittoria del gruppo A.

Poi altri pareggi in Proceno-Onano terminata 0-0, Castiglione.Marta finita 1-1, Sporting Bagnoregio-Farnese conclusasi sull’1-1 e Virtus Acquapendente-Tuscia United terminata 2-2. Sul podio l’Aurora Querciaiola con i suoi 17 punti davanti a Pro Alba Canino a 15 e Vigor Acquapendente a 14.

Così nel prossimo turno quando sabato 2 dicembre alle 14,30 avremo Gradoli-S. Bagnoregio, Farnese-Virtus Acquapendente, United Alta Tuscia-Aurora Querciaiola. Alle 15 avremo Onano Sport-Castiglione, Vigor Acquapendente-Proceno e Marta-Pro Alba Canino. Riposa la Robur Tevere.

Nel girone B pareggi casalinghi per Vicus Ronciglione e Calcio Sutri rispettivamente per 2-2 contro il Dm Cerveteri ed il Tre Croci e ne approfitta l’Atletico Monte Romano che ha sbancato per 2-1 il campo del Calcio Tuscia ed è salita al terzo posto a due soli punti dal Vicus Ronciglione. Super momento del Caprarola vincente per 3-1 sul Club Tarquinia e sono tornate alla vittoria il Vasanello passato per 2-1 sul campo della Vejanese ed il Sassacci che si è imposto per 3-0 in casa con la Vis Bracciano. Ha riposato il Formello. Questi i confronti della nona giornata: sabato alle 14,30 avremo Tre Croci-Vicus Ronciglione, alle 15 Atletico Monte Romano-Calcio Sutri. Poi domenica alle11 Dm 84 Cerveteri-Caprarola e alle 14,30 Club Tarquinia-Vejanese, Vasanello-Sassacci e Vis Bracciano-Formello. Riposa il Calcio Tuscia.

Al.Giu.Vir.

©RIPRO