Una 24esima giornata infuocata quella che oggi, dalle 11 alle 15, si disputerà per il Girone A di Eccellenza.

Tra le consuete partite che si svolgeranno, in modo particolare spiccano agli occhi il big match fra la seconda forza del campionato, la W3 Maccarese e la capolista assoluta, il Valmontone. Non tralasciando però il derby fiumicinese, tra Aranova e un quasi spacciato Fiumicino.

La W3, nonostante ricopra un'ottima posizione in classifica, il momento che sta attraversando non è dei migliori. I bianconeri, infatti, sono reduci da due pareggi e la recente sconfitta per 1-0 contro la Viterbese.

E nell'impegno più importante della stagione, senza ombra di dubbio, vorranno impiegare tutte le energie possibili per aggiudicarsi una sfida quasi spartiacque. Ad attenderli, alle 11 e in quel dello Stadium, ci sarà la corazzata Valmontone.

Il Fiumicino, sempre più vicino alla retrocessione in Promozione, in questo turno di Eccellenza scenderà sul terreno di gioco dei rivali dell’Aranova.

Dopo il 2-4 interno subito per merito del Colleferro, in questo weekend i rossoblu sono chiamati a dare una risposta.

Quella che andrà in scena nella mattinata, non sarà una sfida qualunque bensì un vero e proprio derby, che da una parte o dall'altra, vincendo, aumenterebbe la consapevolezza verso i rispettivi obiettivi.

I rossoblu di mister Lodi, ultimi in classifica, matematicamente parlando non sono ancora condannati alla categoria inferiore e con la conquista di potenziali punti potrebbero risalire di posizioni, cercando di agganciare almeno la zona playout.

Se fino a qualche anno fa, il Fiumcino si alternava tra serie D ed Eccellenza, e l'Aranova navigava in Prima Categoria , oggi si sono invertiti i ruoli.

L'Aranova è lanciato nelle posizioni di vertice, mentre il Fiumicino.

Il derby di questa mattina, alle 11 è una gara che sfugge a ogni pronostico, sebbene il divario tra le due è di 27 punti.

Alle Muracciole la squadra di mister Scarfini vuole dare continuità al periodo favorevole , con qualche pensierino per i playoff, che sono a cinque lunghezze.

Sulla carta appare una gara scontata, ma il Fiumicino non ha più alibi, sarà obbligato a vincere per alimentare la debole fiammella. Gara, quindi, che si annuncia ad alta tensione, che l'Aranova intende vincere per proseguire la corsa sulle battistrada.

«Veniamo da un periodo positivo, abbiamo compiuto un bel passo in avanti in classifica, segno che abbiamo lavorato bene - ha detto il bomber Alessio Teti - . Non sarà una gara facile contro il Fiumicino, dobbiamo prestare attenzione, non deve mancare la concentrazione. Sono fiducioso, speriamo di vincere e proseguire il nostro cammino».

