FRANCESCO BALDINI

Il fighter di Cerveteri Daniele Scatizzi sarà impegnato in un match di brazilian jiu jitsu nell’importante evento nazionale Lutador de elite, giunto alla dodicesima edizione. Scatizzi, per chi non lo conoscesse, è un figher professionista di mma (arti marziali miste) che combatte per l’importante promotion internazionale PFL sotto la bandiera della SBG di John Kavanagh (il coach di Conor McGregor), un’autorità nel mondo delle mma.

Un’esperienza per “tenersi caldo” in vista del prossimo match atteso per il 28 settembre. L’Evento si terrà alla Fiera di Bolzano sabato 15 giugno. Inizierà alle 16 e i match finiranno intorno alle 22, subito seguiti da un afterparty alla Brasserie 1857. Come spiegano gli organizzatori si tratta di un passo enorme per lo sport di combattimento in Regione ma anche a livello nazionale perché gli atleti avranno un palcoscenico e una risonanza mediatica mai visti prima. Scatizzi combatterà contro Patrick Benetti di Merano, una cintura nera della scuola Gracie Bolzano e veterano delle storiche card Lutador de Elite. «Si tratta di un unico round da 10 minuti - ha spiegato Scatizzi - “only submission”, ovvero chi sottomette l’avversario vince. Se allo scadere dei dieci minuti non ci saranno state sottomissioni il verdetto sarà dato dai giudici. Ho deciso di partecipare perché l’organizzatore è il padre di un mio carissimo amico e compagno di team qui in Irlanda. Si tratta di una bella occasione per tenermi attivo in vista del prossimo match PFL di settembre». Si tratta di una interessante modalità di combattimento per il bjj, dove l’unico round e il sistema di vittoria “only submission” andrà a premiare l’atleta più attivo. Quello del 28 settembre, invece, per Scatizzi “Scat” sarà un appuntamento importantissimo perché proseguirà la scalata alla vetta del torneo PFL che ha in palio ben 100mila euro ma si dovrà cimentare contro il vincitore dell’edizione 2023 Jakub Kaszuba, polacco molto forte con un record da 12 vittorie e 0 sconfitte. Scatizzi viene da una brillante vittoria contro Alex Chizov (anche lui con un record importante da 10-3), a marzo, sottomesso al primo round con una strepitosa heel hook a 1 minuto e 59 secondi dal fischio d’inizio. Un figher pronto a stupire che, con umiltà, continua a mettersi in gioco professionalmente anche in eventi come quello del Lutador de elite di sabato prossimo.

