Umiliante sconfitta interna per il Santa Marinella che allo stadio Ivano Fronti esce sconfitto 2-5 dal confronto con la Polisportiva Ostiense e perde l'ennesimo treno per tentare la scalata al terzo posto. I tirrenici, seppur privi di quattro titolari, hanno espresso il peggio calcio della stagione, facendosi sbeffeggiare dai rivali lidensi collocati al sestultimo posto in classifica. Quello che maggiormente ha amareggiato i tifosi di casa, è stato il modo con cui i rossoblu hanno affrontato gli ospiti che, convinti di poter ottenere una salvezza all'ultimo istante, hanno giocato con il coltello tra i denti, vincendo tutti i confronti diretti, anche perché dall'altra parte hanno trovato un gruppo che stava già con la testa al mare. Ma bisogna anche rispettare i tifosi che vengono allo stadio e che hanno pagato il biglietto per vedere una partita e non certo un monologo degli avversari. Comunque resta integro il successo dell'Ostiense che non trovando resistenza, alla fine dei primi 45 minuti conduceva per 3-0. Dall'altra parte il nulla, nonostante la buona predisposizione di capitan Melara e del continuo impegno offensivo di Tabarini. Il Santa Marinella non è mai sceso praticamente im campo. L'unica nota positiva è quella che il capocannoniere dei cinque gironi si Promozione, vale a dire Peppe Tabarini, ha messo a segno una doppietta che gli consente di raggiungere quota 32 nella speciale classifica. Considerata la pessima prestazione in campo, la società ha preferito tacere mentre si son fatti sentire i tifosi che sui social hanno espresso tutto il loro dissenso verso i giocatori che non hanno fatto nulla per tentare di recuperare il risultato. I due gol di Tabarini, infatti, sono arrivati quando il punteggio era nettamente in mano agli avversari.

