Una stagione da sogno per il basket santamarinellese. Rimane bellissimo il campionato dell'Asd Santa Marinella che ha perso all'ultimo tiro la finale del campionato di serie C femminile cedendo per 60 a 58 contro la Roma Team Up. Una gara che dopo un inizio equilibrato aveva visto le ragazze di coach Daniele Precetti guidare il risultato riuscendo anche ad andare sulla doppia cifra di vantaggio per poi subire la rimonta delle romane che nel finale trovano il guizzo decisivo per potersi a casa la vittoria. Una sconfitta, contro la compagine imbattuta della serie C del Lazio, che non muta la soddisfazione del Santa Marinella per quanto fatto con la promozione in serie B. A dimostrazione di ciò, nella sede comunale, squadra e dirigenza sono state premiate dal sindaco Tidei, l'assessore Minghella e dal delegato allo sport Ferullo, che hanno ancora una volta dimostrato la loro vicinanza alla società e il supporto per tutti i futuri progetti. «Siamo partita con una squadra nuova e tanti sogni - commenta il capitano Elena Amalfitano - all'inizio non è stato facile ma partita dopo partita ci abbiamo sempre messo tutto. Abbiamo superato brillantemente tutte le prove che abbiamo avuto arrivando fino alla finale». «Siamo state sopra per gran parte della partita - racconta Elisa Del Vecchio - nel finale abbiamo perso un pò il filo del discorso anche per via della forza fisica delle romane ma abbiamo dimostrato che non era una partita scontata». Prossimo appuntamento l'11 giugno con la grande festa per il passaggio delle valchirie in serie B.

