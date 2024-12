I rossoblu fanno loro la sfida casalinga con la Pescia Romana per 2-1 e volano in seconda posizione in classifica. L’undici tirrenico ha sofferto e non poco per portare via i tre punti alla compagine viterbese, ma al termine dei 90 minuti si può dire senza ombra di dubbio che abbiano meritato la vittoria. Il Pescia ha destato ottima impressione e facendo leva sui suoi uomini migliori ha creato, soprattutto a centrocampo, diversi problemi, dove i padroni di casa hanno faticato invece per consentire al trio d’attacco Tabarini, Cerroni e Trincia di prendere il largo, dopo essere passato in vantaggio al 5’ del primo tempo con una incornata sottoporta del difensore Gentile, su assist del rientrante Gaudenzi. Dopo la battuta di arresto di domenica scorsa, determinata anche per una ingiusta decisione arbitrale che ha privato i rossoblu di recuperare un risultato che li vedeva sotto di quattro gol, Notari e compagni hanno iniziato sin da subito a pressare gli avversari nella loro metà campo e dopo la rete di Gentile, al 14’ hanno mancato di un soffio il raddoppio, quando Tabarini, trovava fuori area il portiere avversario e dai 40 metri scagliava un rasoterra insidiosissimo che finiva sul palo. Al 20’, però, gli ospiti mancavano il pareggio con Ferruzzi che, a tu per tu con il portiere Notari, si faceva ribattere il tiro a colpo sicuro. Al 42’ invece era ancora Tabarini a sbagliare il raddoppio quando, trovatosi in area, da ottima posizione, scagliava oltre la traversa il suo potente sinistro. Al 12’ della ripresa, comunque, il raddoppio arrivava, grazie ad un calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Caforio, che Cerroni trasformava. Al 25’ il Pescia accorciava le distanze con Chiappini, ma cinque minuti dopo, su un cross da calcio piazzato sulla trequarti, Tabarini, in area, colpiva in pieno il palo.

«È stata una gara molto complicata - dice a caldo mister Fracassa - una gara difficile, ma oggi sono molto soddisfatto dei ragazzi perché ho chiesto loro, a livello tattico, un sacrificio particolare, specialmente ai tre attaccanti, perché abbiamo attuato una strategia, che ha portato alla fine i frutti positivi. La Pescia Romana è una squadra molto organizzata tatticamente, per cui ci ha messo in difficoltà, però oggi la voglia di fare risultato era tanta per rimetterci a ridosso delle prime della classe, per fare il campionato che tutti si aspettano da noi. Comunque ho visto un Santa Marinella con un atteggiamento positivo, ci siamo scrollati di dosso quei terribili venticinque minuti di domenica scorsa con il Grifone Gialloverde. Faccio quindi i complimenti ai ragazzi, perché hanno dato veramente tutto».

