Prende il via la prima fase della Coppa Italia Promozione.

Il Santa Marinella di mister Fracassa sarà impegnato nel pomeriggio alle 15.30, sul sintetico di Aranova, dove affronterà il Borgo Palidoro.

Dopo le fatiche di campionato, dove i tirrenici hanno racimolato appena due punti in tre partite, il team tirrenico, intende onorare al meglio questa manifestazione che Fracassa conosce bene, avendo raggiunto per due anni le semifinali quando allenava il Tolfa.

«È una partita - dice il mister - dove chiaramente l'obiettivo del Santa Marinella è cercare di andare avanti il più possibile, perché è una competizione affascinante e io ho avuto insomma la fortuna di arrivare due volte in semifinale, quindi è una competizione che conosco molto. La gara di andata a Borgo Palidoro e chiaramente anche la coppa, è un'occasione per i tecnici, per gli allenatori, di dare spazio anche ai giocatori che hanno avuto meno minuti nelle gambe, quindi è anche un banco di prova per loro per provare alcuni meccanismi, alcune situazioni nuove. Diciamo che affrontiamo questa partita con molta attenzione, senza il patema d'animo, ma di cercare di fare l'impresa subito, perché comunque queste gare di coppa vengono svolte in centottanta minuti quindi ci sarà tra due settimane il ritorno a Santa Marinella, previsto per il nove di ottobre, e dunque c'è sempre poi il margine, sia di migliorare che di difendere un eventuale risultato positivo. Per quanto riguarda la rosa a disposizione, purtroppo dovremo fare a meno del capitano Gallitano, che ha problemi personali e non sarà della gara e di Gaudenzi che è infortunato, avendo ricevuto un brutto colpo con l'Atletico Salario. Per il resto siamo tutti a disposizione, quindi avremo modo di vedere anche i ragazzi un po' più giovani in campo, e se stanno nel Santa Marinella vuol dire che sono pronti per un certo tipo di partite ed è giusto dargli un’occasione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA