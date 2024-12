Dopo appena sei giorni di preparazione il Santa Marinella di mister Fracassa è stato impegnato sabato nella prima amichevole precampionato con il Fiumicino. Contando su tutta la rosa a disposizione, il tecnico, ha deciso di dare spazio all’intero roster, facendo giocare nei primi 45’ minuti l’undici che potrebbe essere considerato come quello titolare, mentre nella ripresa sono scesi in campo tutti gli altri. Avendo ancora sulle gambe il peso della prima settimana di preparazione, si presupponeva che capitan Melara e compagni dovessero soffrire di più gli avversari che, provenendo dal campionato di Eccellenza e con una settimana in più sulle gambe, avrebbero di certo marcato una certa supremazia territoriale. Invece l’undici tirrenico, allo Stadio Fronti, ha voluto dimostrare di che pasta è fatto e già al 3° minuto si portava in vantaggio con un bel rasoterra del neo acquisto Trincia. Nella ripresa, fatti i cambi, il Santa Marinella raddoppiava con Tranquilli e prima del termine della gara i portuali accorciavano le distanze con Benedetti. Una vittoria che lascia ben sperare anche se il tecnico dice di stare con i piedi ben puntati in terra.

«Era la prima uscita stagionale - commenta a caldo il direttore generale Bruno Luci - logicamente la squadra ha ancora sulle gambe la prima settimana di allenamento, ma è stato un test positivo ottenuto contro una compagine di categoria superiore».

Soddisfatto anche mister Fracassa. «Devo dire che sono molto soddisfatto - commenta il tecnico rossoblu - perché dopo una sola settimana di lavoro ho visto cose positive. Ho avuto degli spunti interessanti in campo, queste sono amichevoli dove il risultato conta poco, però ecco c'è stata una buona disposizione in campo, abbiamo avuto molto equilibrio, ho cercato di far ruotare chiaramente tutta la rosa a disposizione perché è giusto che gli atleti adesso hanno nelle gambe 45-50 minuti e quindi ho fatto due formazioni. I primi undici hanno giocato subito e gli altri nella ripresa. Ecco siamo stati molto cauti per evitare infortuni. È stata una buona uscita, abbiamo trovato il gol con Simone Trincia, poi abbiamo raddoppiato nel secondo tempo con Tranquilli. Devo dire però che sono molto soddisfatto perché abbiamo giocato contro il Fiumicino che è una neopromossa, ma è una squadra di categoria superiore che ha iniziato la preparazione una settimana prima di noi, quindi questo è di buon auspicio per una buona stagione. Domani (oggi per chi legge) saranno tre giorni importanti che arrivano prima di ferragosto, ma continueremo ad allenarci ma poi ci ritroveremo nella settimana che ci porterà all'amichevole con il Civitavecchia Calcio. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi perché si sono impegnati e ripeto si sono visti buoni spunti ma c'è da migliorare ancora».

