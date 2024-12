Dopo aver subito la quarta sconfitta esterna in campionato contro il fanalino di coda Castel S.Elia, il Santa Marinella se la vedrà alle 11 allo Stadio Fronti con il Cerveteri, in un derby che si prospetta ad alta tensione.

QUI SANTA MARINELLA

I brutti risultati conseguiti dalla squadra di mister Cafarelli nelle ultime settimane, hanno di fatto allungato il divario in classifica tra le tre capolista del girone e l’undici rossoblu. Ora, per tentare di nuovo la scalata alla graduatoria, capitan Melara e compagni dovranno fare un vero e proprio miracolo, considerato che tutte le gare che dovranno affrontare con Sorianese, Tolfa e Urbetevere, le dovrà giocare in trasferta e visti i risultati conquistati fuori dalle mura amiche con formazioni che viaggiano nelle ultime posizioni in classifica, appare difficile riuscire a recuperare punti sui campi delle prime tre in graduatoria. Peraltro, c’è da metterci che il team del presidente Sanfilippo dovrà osservare anche un turno di riposo. Ma queste sono cose che la società vedrà al momento opportuno, ora c’è da conquistare i tre punti contro un Cerveteri che, rigenerato dalla cura del dottor Paolo Caputo, mister dei verdazzurri, sicuramente punterà ad approfittare del momento di appannamento dei padroni di casa per fargli uno sgambetto. Da parte loro, invece, i rossoblu dovranno riscattarsi dalla sconfitta contro l’ultima della classe.

QUI CERVETERI

Dopo tre vittorie e tanta fiducia, conquistata sul campo, il Cerveteri dovrà dimostrare di avere spessore sul campo del Santa Marinella. L'impegno non è facile, anzi, visto che i padroni di casa arrivano da una sconfitta deludente, vi sarà una reazione per coltivare le ambizioni di alta classifica. I cervi affrontano una squadra che in casa ha perso pochi punti, sa giocare e domare gli avversari. Di certo gli uomini di Caputo non possono permettersi di rallentare il percorso verso la salvezza, dal momento che il traguardo non è una chimera. Saranno tutti a disposizione e , a grandi linee, la formazione titolare dovrebbe essere quella che ha battuto il Ronciglione. Un torneo che gli etruschi vogliono tenersi stretto e non perdere, come ci racconta Catracchia (nella foto), fino a dicembre con i rossoblù. «Abbiamo i mezzi e - dice l'attaccante verdazzurro - le caratteristiche per salvarci e sono fiducioso sul futuro. A Santa Marinella ci attende una squadra molto forte e quindi servirà un Cerveteri battagliero».

