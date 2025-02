Nella giornata di domenica, dalle ore 10 alle ore 12 presso la palestra “San Giorgio” di via di Maccarese 24 si terrà la prima tappa del torneone di minivolley organizzata dalla Fipav. Oltre ovviamente alla partecipazione della San Giorgio, saranno presenti la Volley Fiumicino e l'Isola Sacra Volley, con un numero complessivo di partecipanti che si aggira intorno a più di 100 bambini. Quest’ultimi andranno a formare 30 squadre, a seconda dell'età nelle seguenti categorie: white, green e red. La manifestazione è rivolta ai più piccoli, dai 6 ai 12 anni e ha soprattutto l’obiettivo ludico, con lo spirito di far giocare e divertire tutti quanti. All’interno della palestra verranno allestiti 6 campi, dove potranno gareggiare in contemporanea 12 compagini. Per far scendere in campo tutti e 30 i club, verranno però disputati 10 turni di gioco a tempo. E dunque nell’arco di due ore si affronteranno 120 squadre.

