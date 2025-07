Dopo una stagione complessa in Serie C, la San Giorgio Pallavolo sceglie di rimettersi in gioco con un progetto totalmente rinnovato, in virtù dell'imminente annata 2025-2026. Il prossimo campionato di Serie D si avvicina e la società fiumicinese ha deciso di voltare pagina puntando su un gruppo giovane e motivato, pronto a lavorare sodo e a costruire un’identità forte. Fondata sui valori più genuini dello sport, la San Giorgio ha una visione a lungo termine, con l'obiettivo di non guardare solo i risultati ma di creare una squadra solida, unita e capace di crescere nel tempo.

NUOVO INIZIO PER LA SAN GIORGIO. Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal club pallavolistico: “La San Giorgio Pallavolo è pronta a scrivere un nuovo capitolo e si prepara così ad affrontare con entusiasmo la prossima stagione in Serie D, con una squadra giovane, completamente rinnovata ma soprattutto fondata sui valori veri. Dopo una stagione complessa in Serie C, la società ha infatti scelto di ripartire da un gruppo di ragazze determinate, unite da sani valori e giusti principi dello sport: spirito di squadra, impegno quotidiano, passione, dispetto per compagne e avversarie, sacrificio e costanza. La società ha scelto un progetto ambizioso, che guarda lontano, con la volontà di tornare a crescere e puntare in alto, ma partendo da ciò che conta davvero: basi solide, valori autentici e un gruppo unito. Le giovani ragazze della San Giorgio sono pronte a lavorare con impegno e grinta, portando energia ed entusiasmo in ogni partita. In bocca al lupo ragazze”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA