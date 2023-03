Sport

Samuele Carnevali all’ennesima ''Potenza'': ''Pronto per rimettermi in gioco''

CALCIO. Il talento civitavecchiese dopo l’esperienza con l’Under 17 del Foggia ha stilato la firma sul contratto con il club lucano. Militerà nella Berretti di mister Giuseppe Cirone. L’ex bomber della Roma: «Entrare a far parte di questa società è motivo di orgoglio, l’obiettivo è esordire in serie C. Ringrazio per l’opportunità il presidente e il direttore sportivo»