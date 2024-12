Durante lo stage federale regionale dello scorso fine settimana, il maestro di karate Roberto Campanari ha ricevuto, dalle mani del suo maestro e attuale vice Presidente nazionale FIK, Stefano Pucci , il diploma e la cintura bianca/rossa con il grado di 6° DAN.

L'importante graduazione gli era stata conferita, per alti meriti sportivi, dal consiglio federale FIK come riconoscimento di una carriera da insegnante di karate tra i più preparati nel nostro paese.

Allievo del maestro Pucci fin dal 1982, si diploma Insegnante di karate FILPJ alla Scuola dello sport/CONI nel 1990 dell'Acquacetosa in Roma; si trasferisce nella capitale per motivi di lavoro, nel 1993. Insegna in due palestre la Body Flex Roma e la New Line Pomezia tra le società più blasonate d'Italia plasmando, negli anni, decine di campioni italiani ed internazionali alcuni dei quali tesserati poi nel settore giovanile della Polizia, nel Gruppo sportivo karate delle FF.OO.

Attualmente tra i coach del Comitato regionale FIK e membro della commissione nazionale di shito ryu, docente federale ruoli che ricopre con competenza e con l'apprezzamento unanime.

Con Roberto Campanari sono otto gli allievi del maestro Stefano Pucci che attualmente hanno raggiunto, e militando in tre diverse federazioni nazionali, questo prestigioso grado ed uno addirittura si è diplomato, di recente come 7° DAN , confermando la bontà degli insegnamenti del tecnico civitavecchiese anche nel formare ottimi maestri riconosciuti e valorizzati in Enti diversi.

