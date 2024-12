Tutti si aspettavano un pronto riscatto dai rossoblu nella sesta giornata di campionato di Promozione tra il Santa Marinella e il Tarquinia, e riscatto è stato. I tirrenici, infatti, allo Stadio Ivano Fronti si sono imposti per 2-1 sui viterbesi di mister Ercolani. È stata una gara molto combattuta, che i padroni di casa hanno fatto loro grazie a due bei gol realizzati da Cerroni e Caforio, ma hanno corso qualche rischio, dopo che il direttore di gara aveva espulso al 33’ del primo tempo Serpieri, per un fallo da ultimo uomo. I rossoblu erano passati in vantaggio dopo appena un minuto dall’inizio della gara quando Cerroni, ben servito in area, controllava il pallone, si liberava dell’avversario e depositava in rete. Dopo essere rimasta in dieci, la squadra di mister Fracassa non rinunciava ad attaccare e al 38’ raddoppiava con una incornata in area di Caforio su calcio d’angolo battuto da Tabarini. Nella ripresa Gallitano e compagni mostravano di reggere bene l’inferiorità numerica e al 5’, su calcio di punizione, Tabarini lambiva il palo. Un’altra ghiotta occasione i locali la mancavano al 13’ quando Tabarini, da calcio piazzato, serviva in area Caforio, la palla veniva toccata di tacco dal giocatore ma finiva sul palo. Al 26’ azione di contropiede di Tabarini che entra in area e scaglia un fendente su cui Trincia non arriva per mettere a rete. Al 28’ è ancora Trincia ad essere protagonista, ma questa volta in negativo, quando su assist di Cerroni, si trova tutto solo davanti al portiere, ma non fa di meglio che mettere a lato. Come un fulmine a ciel sereno, dopo il gol mancato, arriva la rete dei viterbesi, messa a segno da Pepe. Il Santa Marinella potrebbe portare a tre le reti in attivo, ma Tabarini al 47’ si fa respingere dal portiere un calcio di rigore concesso per un atterramento in area dello stesso giocatore.

«Oggi ho visto un Santa Marinella sceso in campo con la voglia e l'attenzione di fare risultato - dice mister Fracassa - questo è l'atteggiamento giusto che si deve mettere nelle partite di calcio. Nonostante ci sia stata l'espulsione di Serpieri, la reazione della squadra è stata positiva e la partita è stata sempre in controllo anche se dovevamo chiuderla prima visto che abbiamo avuto diverse occasioni per fare il tre a zero. Quella è stata una nostra pecca, dobbiamo essere più cattivi sotto porta, però i ragazzi sono stati encomiabili, hanno giocato in dieci, abbiamo fatto due linee da quattro, dunque sono stati all'altezza della situazione. Insomma, è una vittoria che ci mette nei piani alti della classifica e dobbiamo continuare cosi, ancora non abbiamo fatto nulla per cui dobbiamo continuare su questa strada».

