Esordio casalingo per la RIM Cerveteri alle 21 a Valcanneto contro Palocco. I ceriti sono reduci dal ko di Civitavecchia, dieci giorni fa, e hanno voglia di riscattarsi, soprattutto perché è la prima gara davanti ai propri tifosi, che da quest'anno, a causa dell'inagibilità di Cerveteri, dovranno fare qualche chilometro in più per seguire la squadra. Una gara che si prevede interessante, tra due squadre neopromosse che dovranno lottare per portare a casa la salvezza. Coach Russo non dovrebbe avere problemi di formazione, quella che opporrà ai romani sarà la stessa che è scesa a Civitavecchia. Sarà importante vincere per il morale, per trasmettere ai ragazzi la carica giusta che desiderano esordire in casa con un successo. Il capitano Parroccini ha parlato alla squadra, mettendo in evidenza le difficoltà che si incontreranno nel corso della stagione.

«Ne siamo consapevoli, è un torneo molto duro e competitivo. Noi dobbiamo fare la nostra parte - afferma il cestista - ce la metteremo tutta per vincere la gara di stasera, sperando di avere il supporto dei nostri tifosi».

