Il futuro della RIM Cerveteri è avvolto da tanti dubbi, legati in particolare all'impianto, dal prossimo campionato non più idoneo. Serve una nuova casa alla formazione cerite, che la prossima settimana si incontrerà con gli amministratori comunali per capire se ci sono soluzioni. Al momento è il Pala Sorbo di Ladispoli la struttura più vicina dove poter giocare le gare, in alternativa c'è la palestra di Passoscuro, dove vi gioca la Supernova Fiumicino che milita nel campionato di B2.

«Stiamo facendo alcune valutazione, è nostra intenzione continuare, lo faremo sicuramente con sforzi e sacrifici - riferisce il dg De Stradis - Purtroppo l'impianto di Valcanneto non avrà più deroghe, dobbiamo sbrigarci a trovare una soluzione». Le voci che circolano negli ambienti sportivi, parlano di un ipotetica fusione con il BK Ladispoli, che dopo la retrocessione in Promozione, ha voglia di progettare il futuro. Da parte loro c’è la massima disponibilità a creare un’unica squadra, unendo risorse e uomini, tali da poter creare un progetto vincente. Bisognerà aspettare la fine del mese prima di poter dire quale sarà il destino della RIM che in pochi anni è riuscita a riportare Cerveteri nel basket che conta con risultati sorprendenti.

