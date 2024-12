Una sfida che era attesa da tempo, tanto da meritare il circoletto rosso sul calendario. Alle 18.30 riflettori accesi alla palestra dell’istituto Marconi, dove la Comal Civitavecchia Volley ospiterà il Viterbo nel quadro della sesta giornata di serie C. Le rossonere sono al timone del girone B con 14 punti, con tutte vittorie nel loro curriculum ed un solo punto lasciato per strada nel primo scorcio di stagione. Meno bene sono andate le gialloblu, che si trovano terze con 11, avendo perso nettamente contro l’Antares in casa e vinto solo al tie break contro l’All Volley Castello. Sarà una gara interessante perché è un derby, perché le due società hanno spesso collaborato tra loro negli ultimi anni e perché ci sono delle giocatrici ex, che aumenteranno la temperatura del Marconi. Nel Viterbo gioca la civitavecchiese Giulia Baffetti, protagonista, nella sua scalata, con l’Asp e con la CivitaLad, che le ha consentito di affacciarsi fino alla B1. Nel gruppo di Alessio Pignatelli ci sono diverse ex Vbc, come Veronica Guidozzi, Francesca Serra e Michela Sorrentino. Ma i pensieri della vigilia sono altri per la formazione rossonera. Faedda si sta riprendendo dal problema al polpaccio rimediato nell’ultimo impegno contro l’All Volley Castello e non si sa quale sarà la tenuta che potrà garantire in questo incontro fondamentale, ma non decisivo. Solo in queste ore lo staff tecnico prenderà una decisione a riguardo.

«Arriviamo preparati a questa sfida - dichiara Michela Sorrentino - sicuramente è una partita difficile e lo sappiamo molto bene. Viterbo è una squadra tosta e la conosco benissimo. Perciò ci siamo preparate al meglio per affrontare questa squadra al top».

Sorrentino, come detto, ha giocato nel suo recente passato a Viterbo, oltre ad aver vissuto un’esperienza fuori regione in B2 con il Polriva Suzzara.

«Si sentirà l’atmosfera derby - riprende Sorrentino - sono tutte mie ex compagne di squadra, soprattutto Giulia, con cui ho giocato per 10 anni, quindi ci conosciamo alla perfezione. Siamo prime in classifica e ci godiamo questo fatto, ma è solo l'inizio del campionato, quindi niente è fatto. Sto vivendo un’esperienza nuova, già conoscevo molto bene Alessio Pignatelli, quindi mi sto trovando bene con tutti, a partire dalla società, fino alle compagne».

