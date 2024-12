CERVETERI - «Si chiude il 2024 per la Revolution Karate di Cerveteri. Una stagione impegnativa, costellata da buoni risultati». A dirlo è il maestro Khalid Aboujid, che in pochi anni ha raddoppiato gli iscritti, portandoli a gareggiare in competizioni internazionali. Numeri alla mano, la scuola conta oltre 80 allievi, tutti concentrati nel dare il massimo per ottenere grandi risultati. Per l'anno nuovo si annunciano grandi novità, con la partecipazione in trofei internazionali. Obiettivo, come sempre, salire sul podio. E poi, crescere dal punto di vista umano.

