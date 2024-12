Ci sono molte società locali che ora conoscono il girone del loro campionato nella nuova stagione. Ad annunciarli, dopo settimane di attesa, è stata la Lnd Lazio che, libera dagli impegni per il rinnovo delle cariche federali, ha potuto rendere noti gli organici e i raggruppamenti per i tornei di Prima e Seconda Categoria.

QUI PRIMA CATEGORIA. Cominciamo dalla divisione superiore, dove ci sono state delle sorprese, visto che le formazioni del circondario non sono state inserite nello stesso raggruppamento, cosa che invece era accaduta recentemente. Allumiere e Dlf sono state inserite nel girone A, quello che tende soprattutto verso il viterbese. Le avversarie saranno Atletico Cimina, Aurora Viterbo, Canale Monterano, Carbognano, Castel Sant’Elia, Fortitudo Nepi, Fulgur Tuscania, Bagnaia, Maremmana, Montefiascone, Pro Alba Canino, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Vetralla. Atletico Santa Marinella, Dm84 Cerveteri, Etrurians e Borgo San Martino faranno parte del girone C, dove incroceranno i propri destini con quelli di Anguillara, Club Olimpico Romano, Atletico Roma Nord Lodigiani, Atletico Monterano, Cesano, Monte Mario, Mysp, Ostiense, Real Campagnano, Real Gavignano Ponzano, Real Tirreno e Vigor Rignano Flaminio.

QUI SECONDA CATEGORIA. Raggruppamenti frazionati anche in Seconda Categoria, ma in questo caso per quanto riguarda le squadre viterbesi che dovranno essere affrontate. Kaysra, Quartiere Campo Oro, Virtus Marina di San Nicola e Real Tolfa giocheranno nel girone B, dove se la vedranno con Atletico Monte Romano, Sutri, Cura, Manziana, Oriolo, Vejanese, Vicus Ronciglione, Virtus Caprarola, Virtus Trevignano e Viterbo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA