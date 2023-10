Dopo l’ottimo risultato del Campionato Italiano Dart18, che si è svolto nella vicina Tarquinia dal 25 al 27 agosto, dove l’equipaggio composto da Renato Proli della Lega Navale Civitavecchia e Alessandro Baldi della Lni Ostia ha conquistato un secondo posto tra gli italiani e un terzo assoluto, la coppia ha disputato nelle acque del Lago di Garda la prestigiosa regata internazionale per catamarani Alpen Cup organizzata dal Circolo vela Arco lo scorso fine settimana. I primi due giorni di regata sono stati disputati con il vento pomeridiano da sud “Ora” che quest’anno però non è stato mai all’altezza delle normali aspettative dell’alto Garda rimanendo sempre tra il medio e il leggero. Tali condizioni, estremamente difficili per i continui salti di direzione hanno avvantaggiato gli equipaggi leggeri tra cui le Svizzere Susu Hefti e Karin Sommer che alla chiusura del secondo giorno si trovavano prime in classifica (1-1-2-2), mentre l’equipaggio Proli/Baldi si doveva accontentare della 5° posizione a 10 punti di distanza (4-4-6-2). Il terzo e ultimo giorno la giuria decide di far partire la regata prima dell’alba sfruttando il vento da Nord “Peler” che questa volta non ha tradito le aspettative soffiando forte tra i 20 e i 25 nodi. Con queste condizioni l’equipaggio della LNI ha dimostrato tutte le sue potenzialità piazzando in progressione un 5°,4°,3° e un 2°. Punti utilissimi a effettuare una rimonta fino al 2° posto in classifica generale dietro gli svizzeri specialisti del lago di Garda Michael Fehr e Andri Fried. Sempre bellissima la cornice del Lago di Garda che ha premiato il lavoro di preparazione dell'equipaggio, Prossimo appuntamento La nazionale ad Ostia il 14-15 ottobre.

