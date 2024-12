Si conclude con un quarto posto l’avventura ai World Skate Games per l’Italia junior maschile di hockey in line. I ragazzi guidati da coach Andrea Bellini dopo la semifinale persa contro la Slovacchia per 6-3 (gli azzurrini conducevano 2-0) hanno subito un ko, sempre in rimonta, anche nella finale terzo posto contro i fortissimi USA per 2-1. I due atleti della Cv Skating, Ruggero Meconi e Daniele Ceccotti, hanno giocato stabilmente nella formazione azzurra, inseriti come titolari nelle rotazioni delle linee. Per loro anche gol pesanti, in semifinale (Meconi) e nel quarto di finale contro la Namibia (Ceccotti, la rete che ha aperto le marcature per il 4-3 finale). Una competizione Mondiale di assoluto prestigio per gli azzurrini che tornano al PalaMercuri con un bagaglio di esperienza di sicuro valore. «Siamo orgogliosi di quanto dimostrato in pista da Ruggero e Daniele - afferma il presidente Riccardo Valentini - perchè il livello mondiale si sta alzando parecchio e riuscire a reggere il passo dei migliori è affatto facile. Il coach ha dato ampia fiducia ai nostri due ragazzi che credo l’abbiano ripagata al meglio, con delle prestazioni condite da pochi errori e tanta sapienza tattica. Peccato per quel bronzo sfumato proprio sul più bello ma questo è lo sport: a volte si vince per un soffio, a volte il contrario. Ma non credo che nessuno abbia nulla da rimproverare a questi ragazzi che ci hanno messo il cuore in ogni partita».

