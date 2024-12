È terminata con un nuovo annuncio la campagna di rafforzamento del Quartiere Campo Oro in vista della prima partecipazione, dalla sua ripartenza ex novo, al campionato di Seconda Categoria. La società del presidente Antonello Quagliata ha chiuso l’accordo con il centrocampista Luca Pizzardi.

Il giocatore, che ha fatto parte con la Juniores della Compagnia Portuale ed ha passato cinque anni alla San Pio X, oltre a vestire la maglia della Csl Soccer in Prima Categoria, è stato presentato al Vittorio Tamagnini con il direttore sportivo Pino Antonucci e il vice allenatore Mauro Rocchetti.

Quindi un altro innesto, per il gruppo di mister Fabio Secondino, che si va ad aggiungere a quelli di Valerio Poggi, Giordano Dileva, Giuseppe Faggiani, Simone Maroncelli, Luca Nunziata, Alfiero Marcoaldi, Tiziano Cherubini.

«Pizzardi è un giocatore di tutto rispetto - dichiara il direttore sportivo Pino Antonucci - così come tutti gli altri ragazzi che sono entrati a far parte della nostra rosa, che è stata rafforzata, oltre che essere coesa e secondo me di livello notevole. Con l’arrivo di Luca abbiamo chiuso la campagna di nuove entrate per il nostro club».

