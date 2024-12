Il Quartiere Campo Oro è stato promosso nel campionato di Seconda Categoria.

I gialloverdi si sono imposti definitivamente nel girone viterbese di Terza Categoria, facendo loro l’ultima gara della stagione, sconfiggendo per 7-1 di fronte ad un chiassosissimo Tamagnini il Corchiano.

Il confronto non ha avuto storia, con il risultato sbloccato dopo soli 18 secondi e il 5-0 dopo 24 minuti.

Il resto è stata pura accademia, con gran festa per tutto il movimento gialloverde, che ha raccolto una grande mole di tifosi in tribuna.

Doppiette per Rasi, che arriva a quota 22 gol segnati in stagione, Baroncini e La Rosa, a cui si aggiunge il timbro di Mastrangeli.

E proprio Alessio Baroncini e Giacomo La Rosa, entrambi in doppia cifra stagionale, hanno annunciato al termine dell’incontro che lasceranno il calcio giocato, dopo tante battaglie e tanti successi.

Il Quartiere Campo Oro chiude la stagione con 67 punti, uno di vantaggio sul Real Tolfa, con cui ha dato vita ad un lungo duello durato tutto il girone di ritorno.

All’undici di Fabio Secondino sono state necessarie undici vittorie di fila per strappare la vetta ai biancorossi.

Solo 11 punti sono stati lasciati per strada nel corso della stagione. Grande merito per il club del presidente Antonello Quagliata, che con mister Secondino e con il direttore sportivo Pino Antonucci ha dato vita ad un collettivo straordinario, che si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il quartiere anche a livello sociale.

Il presidente Quagliata ringrazia anche i fratelli Romagnolo, affermati e apprezzati musicisti, che hanno dato vita all’inno dedicato al Quartiere Campo Oro.

