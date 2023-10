Il ritorno in campo del Quartiere Campo Oro viene salutato da una vittoria. Al Tamagnini l’undici di Fabio Secondino ha sconfitto per 2-1 il Tarkna, davanti a una tribuna gremitissima, mai vista in Terza Categoria. I gialloverdi sono partiti benissimo, andando sul 2-0 con le reti di Arilli e Serra, quest’ultimo con un meraviglioso tiro dai 30 metri sotto l’incrocio con il piede meno preferito. Inoltre i civitavecchiesi hanno colpito due traverse con Giglio e Rasi. Grandissima l'atmosfera, con cori, fumogeni, striscioni e fuochi d’artificio a cura dei tifosi della Torcida 053, a cui si è aggiunto l’inno della squadra composto dal musicista Tony Romagnuolo. «È stata una bella partita - commenta mister Secondino - nella quale abbiamo avuto tante occasioni ed avremmo potuto vincere con un risultato molto più largo, anche per via della grande giornata del portiere ospite. Sentivamo tutti una grande emozione per questo esordio, me compreso. Loro hanno fatto una partita molto maschia e grezza, trovando poi il gol della bandiera su calcio di rigore inesistente e poi sono rimasti in 10 per il secondo giallo su simulazione per un loro giocatore. Nella ripresa abbiamo peccato un po' di presunzione sotto porta, siamo stati poco cattivi. E' stata una bella giornata di sport, molto tranquilla, senza nessuna scaramuccia. Adesso ci attende una grande gara sul campo del Real Tolfa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA