L’attesa è quasi terminata. Alle ore 16 il Quartiere Campo Oro si prepara a scendere in campo al Vittorio Tamagnini con l'ardente desiderio di trionfare in un campionato di Terza Categoria che si è rivelato avvincente fino all'ultimo istante.

I gialloverdi daranno il benvenuto nel loro fortino al Corchiano, una squadra che si trova con le spalle al muro. Per l'undici guidato da Fabio Secondino, la strada è chiara: una vittoria basterà per assicurarsi la tanto agognata promozione in Seconda Categoria.

Nell’anticipo il Real Tolfa ha superato 1-0 il Tuscia, ragione per cui ci sarà un solo imperativo per i civitavecchiesi: vincere.

L’intera comunità del Quartiere Campo Oro si è unita in una mobilitazione senza precedenti per non lasciarsi sfuggire questo momento epico, capace di regalare al quartiere una vittoria di portata storica, la prima dalla rinascita della società.

È proprio in questo contesto carico di emozioni che si prospetta uno degli elementi più memorabili della giornata: l'esibizione dell'inno ufficiale del Quartiere Campo Oro, con testo e musica scritti da Max Romagnolo, che sarà cantato live da Tony Romagnolo. L'inno, che unisce parole e melodie in un inno alla determinazione e alla passione sportiva, diventa così il simbolo tangibile dell'unità e della forza della squadra e della sua comunità di tifosi. Con la voce potente di Tony Romagnolo, l’inno risuonerà per tutto lo stadio, portando con sé l'energia e l'entusiasmo che accompagnano ogni grande evento sportivo. In questo clima di attesa febbrile e di speranza palpabile, il Quartiere Campo Oro non solo mira alla vittoria sul campo, ma si prepara anche a celebrare questo trionfo in grande stile. Il club ha messo in atto una serie di iniziative per rendere omaggio alla determinazione e al lavoro svolto da giocatori, staff tecnico e sostenitori, confermando così il proprio impegno nel promuovere e valorizzare lo sport nella comunità.

Sotto i riflettori del Vittorio Tamagnini, la squadra e i suoi tifosi si uniranno in un unico coro per cercare di celebrare non solo una vittoria sportiva, ma anche il potere dell'unione e della passione che solo lo sport sa suscitare. Sia sul campo che fuori, il Quartiere Campo Oro vuole dimostrare che quando una comunità si unisce intorno a un obiettivo comune, nulla è impossibile.

