Ancora nuovi volti per il Quartiere Campo dell’Oro, che sarà ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo nel campionato di serie C2. La società del presidente Antonello Quagliata annuncia l’arrivo di Gianmarco “Gimmy” Fulvi e di Tiziano Simonante. Quest’ultimo è un nome conosciuto nel mondo del futsal locale, ha giocato per tanti anni in città, partendo dall’Under 21 e con la serie C1 dell’As. Poi ha militato soprattutto con l’Atletico ed è passato anche nel calcio a 11 con il Qco.

I gialloverdi sono soddisfatti del lavoro fatto dalla dirigenza, a cominciare dal direttore generale Pino Antonucci, e giudicano molto interessante il roster che si è formato. Passando a Fulvi, anche lui aveva già fatto parte della squadra, ma quella del calcio a 11. Il ragazzo ex Dlf, dotato di un tiro molto potente, si è detto particolarmente emozionato per la possibilità data da Umberto Di Maio.

«Non mi aspettavo la chiamata del mister – ha raccontato Fulvi sui social network – e a lui non potevo dire di no. Soprattutto in un posto dove sei cresciuto, dove conosci ogni singolo angolo, ogni muro, ogni respiro. Questa volta però sarà diverso: si parla di futsal, un mondo a parte. Sono onorato che, nonostante i miei 32 anni, ci sia ancora chi crede in me. Evidentemente qualcosa l’ho lasciato, qualche certezza, qualche ricordo positivo. Rimettersi in gioco non è facile, soprattutto in una disciplina che conosco poco, ma lo faccio con zero pretese e tanta voglia di imparare. Sarà una sfida personale, un banco di prova importante, dove mettersi al servizio del mister e della squadra è la priorità. Per me sarà una bella prova di maturità e di crescita. Ringrazio di cuore la società per la fiducia. Adesso testa bassa e cuore in alto».

