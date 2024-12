Dopo dodici giornate del girone A di Promozione si godono il primato Santa Marinella e la super sorpresa Pianoscarano che guidano con tre punti di vantaggio sulla coppia Ostia Antica e Grifone Gialloverde e 4 punti sulla DuePigreco Roma che ha però una partita in meno giocata avendo già riposato . Pianoscarano reduce dal sofferto ma meritato successo contro un indomito Ronciglione , ultimissimo con 1 punto e che dopo l'avvento del nuovo tecnico Salipante semra aver trovato stimoli che sembravano persi. Pianoscarano incredibile con una serie di 8 vittorie, due pareggi e due sconfitte e che adesso avrà un po' di relax visto che domenica riposerà. Tra le altre provinciali altra bella domenica per il lanciato Pescia Romana corsaro a Cerveteri ed ora sesto in classifica. E finalmente è tornato a vincere l'Atletico Capranica di mister Moroni grazie al 2-0 interno contro l'Indomita Pomezia. Felice il tecnico: “ Tre punti che servivano per ritrovare quella serenità giusta e rimettersi nella condizione di quelli che sono obiettivi ed aspettative di una salvezza tranquilla. Se noi escludiamo la partita di Pescia. considerato un passaggio a vuoto sotto i punti di vista. le altre volte ci era mancato solo il risultato. Forse a cambiare è che non abbiamo giocato in inferiorità numerica. Infermeria? Zappalà e Taglioni non ci sono mai stati, Coletta ed Olivares ieri in tribuna e Marco Leo in panchina solo per far numero. Speriamo di trovare uno spiraglio di luce e recuperare gli indisponibili senza nulla togliere a chi ha giocato ma le partite a volte si gioca anche con i cinque cambi ed in questi due mesi la coperta è stata molto corta causa tutti infortuni molto strani e casuali”. Frenata del Tarquinia che interrompe la sua serie si perdendo per 2-1 nella trasferta romana contro l'Atletico Vescovio. Ha riposato la Jfc Civita Castellana che domenica prossima riprenderà il suo cammino con la gara esterna contro la Longarina.