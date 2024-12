VITERBO - Nell’esordio del campionato di Promozione il calcio viterbese sorride alle imprese dell’Atletico Capranica e del Pianoscarano che bagnano il loro esordio nel girone A con le rispettive vittorie in casa contro la Pescatori Ostia ed in trasferta contro l’Atletico Salario Vescovio. Soddisfazione per i tecnici Moroni e Sergi per le ottime performance dei loro ragazzi. Sa del sapore di impresa il succeso esterno del Pianoscarano che nonostante le diverse assenze ha vinto a Roma per 1-0 con la rete di Medori: “Ha vinto il cuore di Pianoscarano – ha commentato a freddo mister Sergi – sono contento di come la squadra ha saputo resistere nella fase finale al loro arrembaggio alla ricerca del pari. Siamo una sorta di work in progress ed è per questo che i tre punti ottenuti con diverse assenze e con una preparazione non ancora al meglio rappresentano un tesoretto con il quale dobbiamo proseguire la strada intrapresa”. Bicchiere mezzo pieno con qualche rimpianto per il Tarquinia che in casa contro il Borgo Palidoro non ha saputo gestire il vantaggio iniziale firmato da Pompei e nella seconda parte della ripresa gli ospiti hanno pareggiato ed infine si lecca le ferite la Jfc Civita Castellana partita malissima perdendo per 3-0 tra le mura amiche contro la Duepigreco Roma in un confronto iniziato male con il rigore fallito da Sciommeri sullo 0-0. Ma c’è tutto il tempo per rimboccarsi le maniche e correggere gli errori commessi. Gioca bene ma torna in casa con 0 punti il Ronciglione United battuto di misura nella trasferta contro l’Ostia Antica. Ha riposato il Pescia Romana. Ora tutte al lavoro in vista della seconda giornata di domenica prossima dove cercheranno di difendere il loro freschissimo primato le attuali sette leader che oltre a Capranica e Pianoscarano sono Duepigreco, Indomita Pomezia, Cerveteri, Rodolfo Morandi, e Ostia Antica, quest’ultima domenica sarà di scena a Viterbo per la sfida contro il Pianoscarano.

Al.Giu.Vir.

