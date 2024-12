Rinviata la gara del campionato di Eccellenza tra Favl Cimini Viterbo e Academy Ladispoli che si sarebbe dovuta giocare domani allo “Stefanucci” di Vignanello alle ore 15. Questo il comunicato ufficiale reso noto alle 13 di oggi dalla società gialloblu: “Il match in programma domani, domenica 10 marzo alle ore 15, tra Fc Viterbo e Academy Ladispoli, è stato rinviato a data da definirsi. Un sopralluogo effettuato all’impianto Tullio Stefanucci di Vignanello, che avrebbe dovuto ospitare l’incontro, ha evidenziato la rottura dell’impianto idrico e di riscaldamento compromettendone l’agibilità”.

È scontato che la gara verrà giocata durante la sosta di due settimane del 24 e 31 marzo per il Torneo delle Regioni e la festività pasquale. Alla vigilia della sfida che è saltata formazione che era in alto mare in casa Fc Viterbo visto che sino a giovedì molti giocatori erano debilitati dall’influenza. Sicuro assente sarebbe stato anche Papa Seck fermato per un turno da giudice sportivo e che adesso srà obbligato a saltare il match di domenica prossima sul terreno del Campus Eur. Questo il quadro completo della 28esima giornata: questa mattina alle ore 11 Aranova (38)-Campus Eur (46), Astrea (35)-Audace 1919 (17), Luiss (31)-Montespaccato (56), Pomezia (55)-Rieti (57), Villalba (26)-Aurelia Antica Aurelio (44), W3 Maccarese (60)-Valmontone (45). Alle 11.15 Citizen Academy(11)-Romulea (28). Alle ore 15 Pescatori Ostia (15)-Civitavecchia (44). Un turno quindi che vede nel big match tra Pomezia e Rieti la partita di cartello con lo scontro diretto tra quarta e seconda e con le dirette rivali alla corsa promozione che potrebbero trarre dei vantaggi dallo scontro diretto con la capolista W3 Maccarese determinata nel conquistare la sua 19esima vitoria stagionale nel match interno contro il Valmontone e con il Montespaccato che se vuole continuare a credere nel primato è obbligato ad espugnare il campo della Luiss, con gli universitari a loro volta alla ricerca dei punti per stare lontani dalla zona playout.

