Il punto sul campionato di calcio di Seconda Categoria dopo i match della 18esima giornata.

GIRONE A. Nel girone A apoteosi Pro Alba Canino che si è imposta per 2-0 nella trasferta big match contro l’Aurora Querciaiola ed ha portato il suo vantaggio sulla principale antagonista a + 7. Trionfo vicino per il team di Canino. Rafforza il suo terzo posto la Vigore Acquapendente corsara per 3-2 sul campo della Robur Tevere che non perdeva in casa dallo scorso 11 novembre. Male il Gradoli superato a domicilio per 3-0 dallo United Alta Tuscia che si rilancia così in chiave salvezza, pareggio per 0-0 in Bagnoregio-Onano e vittorie casalinghe del fanalino di coda Proceno per 3-1 sul Castiglione e della Virtus Acquapendente per 3-2 contro il Marta. Ha riposato il Farnese. In coda situazione assai complicata per il Proceno ultimo con 8 punti, in penultima posizione a quota 14 Virtus Marta ed Onano precedute da United Alta Tuscia e Bagnoregio a 16. Previste due retrocessione dirette. Questo il quadro del prossimo turno: sabato ore 15 Onano-Virtus Acquapendente, Vigor Acquapendente-S. Bagnoregio, Farnese-Gradoli, United Alta Tuscia-Robur Tevere e Marta-Aurora Querciaiola. Alle 15.30 Pro Alba Canino-Proceno. Riposa il Castiglione.

GIRONE B. Nel girone B, invece, importante allungo per il Vicus Ronciglione che si è imposto per 2-1 in casa contro il Bracciano ed ha allungato sulle inseguitrici A. Monte Romano e Dm84 Cerveteri rispettivamente a 5 e 7 punti e che hanno pareggiato lo scontro diretto. Unico pareggio nel 2-2 tra Caprarola e Formello, vittorie esterne pesanti per il Vasanello passato per 3-2 a Sutri e del Sassacci corsaro a Vejano per 4-2. Hanno riposato Tre Croci e Calcio Tuscia. Così in campo nel prossimo fine settimana: sabato alle 15 Tre Croci-Atletico Monte Romano. Domenica alle 11 Dm 84 Cerveteri-Calcio Tuscia, Formello-Vejanese. Alle 15 Vasanello-Vicus Ronciglione e Vis Bracciano-Caprarola. Riposano Sassacci e Calcio Sutri.

