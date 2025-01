Prima vittoria stagionale per la Nc Civitavecchia nel campionato di Serie B. L'anno parte al meglio per la squadra di Aurelio Baffetti che si impone nella terza giornata del girone 3. Alla piscina Le Cupole di Acilia i rossocelesti hanno avuto ragione per 10-8 ai danni del Circolo Canottieri Lazio. Che era una gara dura lo si era ampiamente capito, ma la Nc ha avuto il merito di saperla portare dalla propria parte e non soffrire il fatto che nelle prime uscite non c'era ancora stato il primo guizzo stagionale. È una vittoria che consente a Romiti e compagni di lasciare stare i bassifondi della classifica, per poter sperare in una posizione più agiata della classifica, che gli possa permettere di guardare con un certo ottimismo alla conquista di un posto valido per la partecipazione ai prossimi playoff.

