Ancora sugli scudi in questo scorcio finale di stagione che vede impegnati gli atleti della Mtb Santa Marinella per il ciclismo su strada e la mountain bike. In ulteriore evidenza Pierluigi Stefanini che ha partecipato l’11 settembre scorso in Toscana al Trofeo Fratellanza sulle strade di Ribolla cogliendo il settimo posto di categoria tra i master 6. In territorio laziale, a Civita Castellana, il 15 dello stesso mese grazie al sesto posto tra i master 6 ottenuto al Memorial Alessandro Panichelli, Stefanini è riuscito ad aggiudicarsi con pieno merito la classifica finale del Circuito dei Borghi Umbri e della Tuscia. Ancora ciclismo su strada a Fondi per Gianluca Magnante al via della cronoscalata Gran Premio Cicli Rebike-La salita di Marco Pantani che ha chiuso all’ottavo posto di categoria in una gara appartenente al circuito Esacrono del CSI Lazio dove lo stesso Magnante ha chiuso al terzo posto di categoria. In preparazione del Mondiale Gravel che avrà luogo in Belgio il 6 ottobre, Gianfranco Mariuzzo è stato a Bardolino per disputare le Strade Bianche del Garda: 80 chilometri portati a termine al 23° posto assoluto e al terzo posto di categoria gentleman B. Questi risultati continuano a ripagare gli sforzi della società presieduta da Stefano Carnesecchi che porta avanti un gruppo di atleti sempre più competitivo in diverse discipline del ciclismo.

