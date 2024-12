Bestia nera del Città di Cerveteri ancora una volta è il Tarquinia. I cervi perdono per la prima volta al Galli, superati da un Tarquinia che ci mette qualcosa di più del Cerveteri di Gabrielli. Finisce 1-2, in una gara decisa da episodi. Il Tarquinia vince con merito, fa sua la gara sfoderando una prestazione coraggiosa, più spumeggiante dei padroni di casa che vanno in vantaggio con Falcio su rigore, al 15esimo. Risposta degli ospiti, che guadagnano con Carolini che sbaglia dal dischetto. Il pareggio tirrenico arriva con una autorete del portiere Montani, dopo una calcio d'angolo di Iannilli. Nella ripresa il gol vittoria di Carolini, con la palla finita sulla linea di porta, contestata dai locali. Una partita deludente per i verdeazzurri, che ci hanno messo impegno, ma non hanno capitalizzato la mole di gioco Nel dopo partita in casa verdeazzurra ha parlato il presidente Lupi: «Non voglio criticare l'arbitraggio, devo dire che ha meritato il Tarquinia, che è stata più brava di noi. Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, ci mettono il cuore in campo. Ora dobbiamo rialzarci, ci attende un ciclo di gare difficili».

