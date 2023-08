Il “pavillon de deportes” di Cacapava nello Stato di Sao Paulo, ha visto l'esordio internazionale del giovane arbitro civitavecchiese Alessandro Barletta.

Lo scorso mese di luglio, durante i Campionati Panamericani di karate della IKU (International Karate Union) il bravo campione della Meiji Kan è stato chiamato dallo stesso presidente mondiale il brasiliano Gilles Willemin a dare manforte agli arbitri del continente americano presenti alla manifestazione. L’esperienza del bravo Alessandro si è rivelata positivissima tanto che, alla fine della gara, lo stesso ha ricevuto i complimenti dei suoi colleghi.

«Alessandro conosce bene il karate - commenta il suo maestro Stefano Pucci - perchè pratica questa disciplina da quando era piccolo ed è stato un ottimo atleta conquistando parecchie medaglie a livello internazionale nella specialità del kata; inoltre, proveniendo da un paese europeo, è riuscito ad essere “neutrale” nel Campionato Americano non avendo “interessi” in gioco».

Alessandro Barletta è un’altro punto di orgoglio della scuola di karate del maestro Pucci, che ha fatto sua la missione di creare non solo atleti di alta qualità, vincenti in tutte le federazioni esistenti molti dei quali arruolati, in passato, nei Gruppi sportivi militari, ma anche di formare centinaia di cinture nere federali, dirigenti, arbitri ed istruttori che, a loro volta, hanno creato e diffuso il karate in tutta Italia.

