Pomeriggio dal sapore internazionale al PalaRiccucci, dove si sono disputate le partite tra le due squadre di un high school statunitense, l'Nbc Camps, una femminile e l'altra maschile, e le compagini locali del Santa Marinella Basket per le ragazze e della 3epc Cestistica per i ragazzi. «Un altro momento di crescita per le ragazze e i ragazzi del territorio che - spiegano dalla Cestistica - anche quest’anno, hanno potuto confrontarsi con altre realtà e con una scuola basket diversa da quella italiana. Ma al di là dall'aspetto tecnico è stato un momento di condivisione di una passione comune chiamata basket. Al termine delle partite ogni atleta statunitense ha ricevuto una targa ricordo di questo amichevole pomeriggio. È stata, poi, la volta di un terzo tempo collettivo alla pizzeria del Parco Spigarelli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA